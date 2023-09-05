Происшествия 05 сентября 2023, 08:20 Беспилотник уничтожили утром над Тверской областью Силы ПВО уничтожили беспилотник над Тверской областью утром 5 сентября РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Тверской области сегодня утром, сообщил Telegram-канал пресс-службы правительства региона. Никто не пострадал.

Дрон засекли над Конаковским районом. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказать им «все необходимое содействие».

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В пресс-службе облправительства напомнили, что на территории региона действует запрет на использование любых беспилотных летательных аппаратов. В случае обнаружения БПЛА следует звонить по телефону «112», «102» либо в УФСБ по региону: 8 (4822) 32 13 61.

Сегодня ночью беспилотники удалось сбить над Московской, Калужской и Тверской областями. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с их помощью пытались атаковать столицу. Дроны сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Данных о пострадавших не поступало. В Истринском округе Подмосковья обломки беспилотника повредили бытовой объект.