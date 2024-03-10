Важное 10 марта 2024, 15:58 Беспилотник уничтожили над Новгородской областью Губернатор Никитин: в Новгородской области сбили БПЛА самолетного типа РИА «Новости»

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Беспилотник самолетного типа сбили над Новгородской областью 10 марта. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале.

«Жертв, пострадавших и разрушений нет», — уточнил он.

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Никитин добавил, что власти Новгородской области — в контакте с правоохранителями и силовыми структурами. Он поблагодарил российские системы противовоздушной обороны за качественную работу.

Позже в пресс-службе Минобороны России сообщили, что в небе над Новгородской областью уничтожили два украинских БПЛА.

«Около 15:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — передали в ведомстве.

Вооруженные силы Украины начали атаковать российские территории еще ночью. Вражеские дроны уничтожили в Белгородской области. В Курске украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. В регионах включали сигнал ракетной опасности.