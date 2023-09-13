Происшествия 13 сентября 2023, 09:05 Беспилотник уничтожили над Конаковским округом Тверской области Власти Тверской области сообщили об уничтоженном беспилотнике РИА «Новости»

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Силы ПВО утром 13 сентября уничтожили беспилотник над территорией Конаковского округа Тверской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пул69», публикующем информацию о событиях в регионе и решениях губернатора области Игоря Рудени.

В результате уничтожения БПЛА никто не пострадал. На место прибыли экстренные службы. Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие.

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В настоящее время в Тверской области действует запрет на использование беспилотников независимо от их массы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о попытке дрона-камикадзе атаковать территорию Редкинского опытного завода в Тверской области. Источник канала уточнил, что неизвестный БПЛА упал на территории склада, которую арендует у завода компания «Спецнефтьпродукт». Официально эти данные подтверждены не были.