13 сентября 2023, 09:05
Беспилотник уничтожили над Конаковским округом Тверской области
Власти Тверской области сообщили об уничтоженном беспилотнике
Силы ПВО утром 13 сентября уничтожили беспилотник над территорией Конаковского округа Тверской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Пул69», публикующем информацию о событиях в регионе и решениях губернатора области Игоря Рудени.
В результате уничтожения БПЛА никто не пострадал. На место прибыли экстренные службы. Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие.
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В настоящее время в Тверской области действует запрет на использование беспилотников независимо от их массы.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о попытке дрона-камикадзе атаковать территорию Редкинского опытного завода в Тверской области. Источник канала уточнил, что неизвестный БПЛА упал на территории склада, которую арендует у завода компания «Спецнефтьпродукт». Официально эти данные подтверждены не были.
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