Происшествия 06 сентября 2023, 00:22 Беспилотник уничтожили над Брянской областью Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«5 сентября около 23:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

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За несколько часов до этого в ведомстве заявили об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Еще один дрон в этот день сбили военнослужащие погранотряда в Валуйском городском округе региона. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранним утром 5 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации двух БПЛА в Калужской области и в Истринском округе Подмосковья. Оба дрона сбили российские системы ПВО.