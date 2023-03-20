Важное 20 марта 2023, 17:22 Беспилотник у опоры ЛЭП обнаружили в Щелкове Администрация Щелкова: у опоры ЛЭП обнаружили беспилотник без взрывчатых веществ "ВКонтакте"

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Днем 20 марта в городском округе Щелково обнаружили беспилотник, сообщила пресс-служба местной администрации. Дрон находился у опоры ЛЭП, место происшествия оцепили.

В администрации уточнили, что беспилотник врезался в линию электропередачи. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб оцепили территорию и осмотрели аппарат. В нем был стандартный набор функций, силовики не обнаружили взрывчатых веществ. На дроне была надпись «Летающая лаборатория». Кому он принадлежит и с какой целью его запускали — пока неизвестно.

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«На данный момент вопросом занимаются компетентные органы. ЛЭП не повреждена. Пострадавших нет», — добавили в администрации городского округа Щелково.

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Ранее в этот же день еще один беспилотник запутался в проводах и рухнул в Белгородской области. По информации Telegram-канала Mash, аппарат нашли жители села Нечаевка — всего в пяти километрах от границы с Украиной. Рядом с местом падения обнаружили обломки БПЛА.

За прошедшие сутки российские военные сбили семь украинских дронов в зоне проведения спецоперации. Их поразили в ЛНР и ДНР.