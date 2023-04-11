11 апреля 2023, 08:44
Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта в Белгороде — СМИ
Shot: в забор международного аэропорта в Белгороде врезался беспилотник со взрывчаткой
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта имени Шухова в Белгороде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Взрывное устройство сдетонировало при падении, повредив забор и кабель сигнализации. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет.
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Сейчас специалисты исследуют место взрыва и обломки беспилотника. Аэропорт находится в 35 километрах от границы с Украиной.
Пресс-служба аэропорта сообщала, что здание аэровокзального комплекса закрыто с 17:00 до 08:00 по техническим причинам.
Украинские боевики активно обстреливают приграничные районы России, в частности Белгородскую область. В понедельник националисты атаковали село Вознесеновка, повредив частные домовладения и хозяйственные постройки.
Кроме того, в понедельник под обстрелом ВСУ оказалось село Тишанка.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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