Происшествия 11 апреля 2023, 08:44 Беспилотник со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта в Белгороде — СМИ Shot: в забор международного аэропорта в Белгороде врезался беспилотник со взрывчаткой Википедия

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Беспилотный летательный аппарат самолетного типа со взрывчаткой врезался в забор международного аэропорта имени Шухова в Белгороде. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Взрывное устройство сдетонировало при падении, повредив забор и кабель сигнализации. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет.

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Сейчас специалисты исследуют место взрыва и обломки беспилотника. Аэропорт находится в 35 километрах от границы с Украиной.

Пресс-служба аэропорта сообщала, что здание аэровокзального комплекса закрыто с 17:00 до 08:00 по техническим причинам.

Украинские боевики активно обстреливают приграничные районы России, в частности Белгородскую область. В понедельник националисты атаковали село Вознесеновка, повредив частные домовладения и хозяйственные постройки.

Кроме того, в понедельник под обстрелом ВСУ оказалось село Тишанка.