Происшествия 12 апреля 2023, 10:12 Беспилотник со взрывчаткой нейтрализовали в Курской области — СМИ Telegram-канал Shot: в Курской области пограничники заметили и посадили дрон с гранатой Unsplash

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В Глушковском районе Курской области военные пограничных войск заметили и посадили дрон со взрывчаткой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot

«Дрон ВСУ с гранатой от РПГ-7 посадили российские пограничники в Курской области», — уточнили в сообщении.

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Объект заметили вечером во вторник, 11 апреля, около 19:00. Квадрокоптер двигался в небе примерно в полутора километрах от границы с Украиной. При нейтрализации дрона со взрывчаткой никто не пострадал.

В понедельник, 10 апреля, обстрелы ВСУ оставили без света около 650 человек в Курской области. Украинские боевики атаковали окрестности села Плехово. Свет погас в селах Гуево и Горналь Суджанского района.

С начала апреля националисты регулярно обстреливали населенные пункты региона. Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о прилете более 20 снарядов ВСУ в село Искра.