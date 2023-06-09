Происшествия 09 июня 2023, 11:14 Беспилотник сняли в небе над Воронежем незадолго до удара по многоэтажке Очевидцы сняли беспилотник в небе над Воронежем незадолго до падения на дом

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Жители Воронежа успели снять беспилотник в небе. Предположительно, он попал на видео незадолго до удара по многоэтажке на улице Белинского.

По данным РБК, после того, как БПЛА врезался в дом, на стене образовалась дыра. В соседних квартирах выбило стекла.

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По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате ЧП травмы получили три человека. Помощь им оказали на месте происшествия. От госпитализации все отказались.

На месте работают сотрудники ФСБ, МЧС и другие спецслужбы. Гусев заявил, что дал первые поручения по бытовой помощи жителям пострадвшего дома.

«Им будет оказана поддержка, детали которой будут понятны после более подробного изучения последствий инцидента», — написал он в своем Telegram.