24 мая 2023, 09:36
Беспилотник сбросил взрывное устройство в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил о сбросе взрывного устройства с БПЛА в Новой Таволжанке
Украинские военные с беспилотника сбросили взрывное устройство в населенном пункте Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что взрывное устройство упало рядом с жилым частным домом, не сдетонировав.
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«Разрушений и пострадавших нет. На место выехали оперативные службы и взрывотехники», — написал Гладков.
Утром в среду стало известно, что украинские националисты сбросили два самодельных взрывных устройства с беспилотника на корпус Центра молодежных инициатив в населенном пункте Борисовка.
В результате взрыва пострадало здание Пенсионного фонда и три автомобиля. Из местных жителей никто травм не получил.
Также ранее Гладков сообщил об уничтожении украинского беспилотника российской системой противовоздушной обороны над Белгородским районом.
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