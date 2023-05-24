Происшествия 24 мая 2023, 09:36 Беспилотник сбросил взрывное устройство в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил о сбросе взрывного устройства с БПЛА в Новой Таволжанке РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные с беспилотника сбросили взрывное устройство в населенном пункте Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что взрывное устройство упало рядом с жилым частным домом, не сдетонировав.

Реклама

«Разрушений и пострадавших нет. На место выехали оперативные службы и взрывотехники», — написал Гладков.

Утром в среду стало известно, что украинские националисты сбросили два самодельных взрывных устройства с беспилотника на корпус Центра молодежных инициатив в населенном пункте Борисовка.

В результате взрыва пострадало здание Пенсионного фонда и три автомобиля. Из местных жителей никто травм не получил.

Также ранее Гладков сообщил об уничтожении украинского беспилотника российской системой противовоздушной обороны над Белгородским районом.