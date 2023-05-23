Важное 23 мая 2023, 19:22 Беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию в Курской области Глава Курской области Старовойт: в Суджанском районе дрон скинул взрывчатку на подстанцию РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Суджанском районе Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на подстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В результате оказались обесточенными села Плехово, Гуево и Горналь», — рассказал он.

Реклама

Глава Курской области уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал. На место выехали ремонтные бригады. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

Старовойт напомнил, что в регионе уже действует постановление о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов. Для борьбы с БПЛА на территории всей области круглосуточно работают оперативные группы, состоящие из дружинников, полицейских и Росгвардии.

«Они используют противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы», — отметил глава Курской области.

Он призвал всех жителей региона соблюдать введенный запрет.

Утром во вторник, 23 мая, Курская область также попала под обстрел. Атаке со стороны ВСУ подверглось село Гордеевка Кореневского района. Пострадавших в результате происшествия нет, но электрические сети повреждены.