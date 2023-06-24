Происшествия 24 июня 2023, 14:13 Беспилотник сбросил взрывное устройство на дом в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил, что БПЛА сбросил взрывчатку на жилой дом в Грайвороне РИА «Новости»

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Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в городе Грайворон Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто из местного населения не пострадал.

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«Взрыв повредил трубы газоснабжения и фасад. Аварийные и оперативные службы прибыли на место для ликвидации последствий», — написал губернатор.

Днем ранее, 23 июня, под обстрел украинских националистов попали г азопровод и линии электропередач в поселке Красный Пахарь Белгородской области. Гладков уточнял, что осколки снарядов также задели фасад и крышу жилого дома, никто из людей ранений не получил.

Региональное правительство заявляло, что все потерявшие свое жилье из-за обстрелов со стороны ВСУ местные жители получат квартиру или дом большей площади за отдельную доплату.