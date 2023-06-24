Происшествия 24 июня 2023, 21:03 Беспилотник сбросил взрывчатку на промпредприятие в Шебекине Белгородский губернатор Гладков заявил о сброшенном с дрона взрывном устройстве в Шебекине РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прилете беспилотника в Шебекине. Дрон сбросил взрывное устройство на одно из промышленных предприятий, сообщил в Telegram-канале глава региона.

«В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Пострадавших нет. Есть небольшой очаг возгорания. Пожарные расчеты уже прибыли на место для ликвидации последствий», — написал Гладков.

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Глава региона также сообщал о решении закрыть въезд в Шебекино и Новую Таволжанку с 18:00 субботы, 24 июня, и до 06:00 вторника, 27 июня. Это сделают для безопасности местных жителей.

Кроме того, принятые меры позволят провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, проблем, связанных с мусором, уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом в Грайвороне. Никто из местного населения не пострадал.