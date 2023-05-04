Важное 04 мая 2023, 08:46 Беспилотник сбили в Воронежской области Губернатор Гусев: система ПВО сбила беспилотник в Воронежской области

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Система противовоздушной обороны обнаружила и сбила беспилотник в Воронежской области сегодня ранним утром. Никто не пострадал, разрушений также нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — подчеркнул он

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Ситуация находится на личном контроле главы региона.

В последнее время участились атаки украинских беспилотников на территорию России. Накануне стало известно, что два дрона ночью пытались атаковать Кремль. Оба аппарата сбили, пострадавших не было. Украина утверждает, что не причастна к случившемуся. В западной прессе обсуждается версия о том, что Россия сама организовала атаку ради неких политических дивидендов, однако эти предположения назвали смехотворными даже в США.

Ставшие регулярными диверсии и атаки беспилотников свидетельствуют о том, что ВСУ, по сути, уже начали контрнаступление, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.