Важное 07 сентября 2023, 15:53 Беспилотник сбили в Волгоградской области Губернатор Бочаров: в Волгоградской области сбили беспилотник РИА «Новости»

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Беспилотный летательный аппарат перехватили и сбили в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Его слова привела пресс-служба администрации региона.

Дрон удалось ликвидировать силами министерства обороны России. В результате ЧП никто не пострадал. Повреждений гражданских и военных объектов не зафиксировано, рассказал глава Волгоградской области.

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Средства противовоздушной обороны ранее сбили беспилотник над Ростовом-на-Дону. В результате падения БПЛА пострадал один человек, сообщил RT.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил о ликвидации дрона в небе над Брянском. Обломки БПЛА частично повредили остекление в здании железнодорожного вокзала.