08 сентября 2023, 16:31
Беспилотник сбили в Валуйском городском округе
Губернатор Гладков: в Валуйском городском округе сбили беспилотник
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Обломки дрона повредили три частных домовладения и одну хозяйственную пристройку.
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«Аварийные и оперативные службы находятся на месте, продолжается подворовой обход территории», — добавил губернатор.
Ранее Гладков публиковал информацию об обстреле села Новопетровка в Валуйском городском округе со стороны ВСУ. Из-за ударов по населенному пункту были выбиты окна в двух жилых домах. Кроме того, обстрелы спровоцировали возгорание сухой травы, площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Украинская армия 7 сентября также обстреляла поселок Задорожный Краснояружского района. Снаряды ВСУ повредили линии электропередачи.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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