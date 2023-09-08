Происшествия 08 сентября 2023, 16:31 Беспилотник сбили в Валуйском городском округе Губернатор Гладков: в Валуйском городском округе сбили беспилотник РИА «Новости»

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Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате происшествия никто не пострадал. Обломки дрона повредили три частных домовладения и одну хозяйственную пристройку.

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«Аварийные и оперативные службы находятся на месте, продолжается подворовой обход территории», — добавил губернатор.

Ранее Гладков публиковал информацию об обстреле села Новопетровка в Валуйском городском округе со стороны ВСУ. Из-за ударов по населенному пункту были выбиты окна в двух жилых домах. Кроме того, обстрелы спровоцировали возгорание сухой травы, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Украинская армия 7 сентября также обстреляла поселок Задорожный Краснояружского района. Снаряды ВСУ повредили линии электропередачи.