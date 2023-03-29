Происшествия 29 марта 2023, 18:32 Беспилотник сбили в Симферопольском районе Крыма Глава Крыма Аксенов: в Симферопольском районе сбит БПЛА, который упал в поле Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Симферопольском районе сбили беспилотник. Летательный аппарат упал в поле, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале и опубликовал фото с места происшествия.

«В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет», — отметил глава Крыма.

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Он обратился с просьбой к жителям доверять только проверенным источникам информации.

В ночь на 21 марта украинские войска попытались атаковать техникум в Джанкое при помощи беспилотника американского производства, сработала система ПВО.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, целью летательных аппаратов были гражданские объекты — один сбили над техникумом. Дрон упал между учебным корпусом и общежитием. Остальные БПЛА настигли над жилыми районами. Кроме взрывчатки, ВСУ начинили беспилотники шрапнелью.