Важное 16 марта 2023, 19:19 Беспилотник сбили в Сакском районе Крыма Глава Крыма Аксенов: в Сакском районе сбит беспилотник РИА «Новости»

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В Сакском районе Крыма сбит беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он отметил, что силы противовоздушной обороны периодически сбивают БПЛА, которые приближаются к региону.

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«Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит», — уточнил он.

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Ранее, 14 марта, неподалеку от побережья Крыма произошло падение американского БПЛА MQ-9 Reaper. Российские военные засекли беспилотник и подняли в воздух истребители для его идентификации. В Минобороны позже подчеркнули, что MQ-9 упал, потеряв контроль над полетом.

Вечером 16 марта ForPost распространил информацию, что специалисты нашли упавший в Черное море MQ-9 Reaper. По его данным, БПЛА обнаружили в 60 километрах от Севастополя с помощью подводного робота. Официально эти данные подтверждены не были.