Важное 29 января 2024, 10:42 Беспилотник нейтрализовали в Ростовской области Губернатор Голубев: дрон в Ростовской области нейтрализовали средствам РЭБ РИА «Новости»

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Утром 29 января беспилотник заметили в Ростовской области. Дрон нейтрализовали средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Беспилотник зафиксировали на территории Неклиновского района. Его нейтрализовали с помощью РЭБ.

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«В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере», — указал губернатор.

Он уточнил, что в зимнее время года лагерь не работает. Учреждение находится на консервации. Пострадавших в результате падения беспилотного летательного аппарата нет.

По данным Telegram-канала «112», утром 29 января БПЛА пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Беспилотник рухнул в районе установки гидрокрекинга. Информации о пострадавших не поступало. Официальных данных об атаке НПЗ дроном не было.

Также ранним утром 29 января в Брянской области сбили беспилотник. Его ликвидировали средства противовоздушной обороны.