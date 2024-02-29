29 февраля 2024, 14:37
Беспилотник сбили в районе поселка Илек-Пеньковка
Губернатор Гладков: в Краснояружском районе сбили БПЛА
Днем 29 февраля в Краснояружском районе Белгородской области засекли беспилотник самолетного типа. Его сбили в районе поселка Илек-Пеньковка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В Краснояружском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Илек-Пеньковка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сообщил он.
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Вячеслав Гладков сообщил — по предварительным сведениям, никто не пострадал. Дома не получили повреждений.
Минобороны сообщало о сработавшей в Белгородской области системе ПВО. Атаку пресекли около 12:50. Ночью БПЛА самолетного типа сбили в Курской области. Власти не комментировали последствия происшествия.
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