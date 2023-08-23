Происшествия 23 августа 2023, 03:27 Беспилотник сбили в Подмосковье Собянин: беспилотник сбили в Можайском районе Подмосковья РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сбила дрон в Можайском районе Подмосковья. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы», — написал московский градоначальник.

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По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее о звуках взрывов сообщили очевидцы. Громкие хлопки слышали в Химках, районе Алтуфьево и Красногорске. Источники «360» сообщили о взрывах в районе бизнес-центра Москва-Сити. Москвичи предположили, что такой сильный звук может идти от работы ПВО по беспилотникам.

Момент взрыва рядом с башнями Москва-Сити попал на видео. На кадрах слышен громкий звук взрыва и видна яркая вспышка.

Во всех московских аэропортах введет план «Ковер», запрещены вылеты и прилеты самолетов.