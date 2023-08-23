23 августа 2023, 03:27
Беспилотник сбили в Подмосковье
Собянин: беспилотник сбили в Можайском районе Подмосковья
Система противовоздушной обороны сбила дрон в Можайском районе Подмосковья. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Второй БПЛА попал в строящееся здание в Сити. На места происшествий выехали оперативные службы», — написал московский градоначальник.
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По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее о звуках взрывов сообщили очевидцы. Громкие хлопки слышали в Химках, районе Алтуфьево и Красногорске. Источники «360» сообщили о взрывах в районе бизнес-центра Москва-Сити. Москвичи предположили, что такой сильный звук может идти от работы ПВО по беспилотникам.
Момент взрыва рядом с башнями Москва-Сити попал на видео. На кадрах слышен громкий звук взрыва и видна яркая вспышка.
Во всех московских аэропортах введет план «Ковер», запрещены вылеты и прилеты самолетов.
Беспилотники
Сергей Собянин
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