Важное 27 ноября 2023, 10:07 Беспилотник сбили в небе над Ростовской областью Губернатор Голубев: утром в Ростовской области сбили беспилотник РИА «Новости»

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В Ростовской области сбили беспилотник. Как уточнил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале, дрон ликвидировали в Каменском районе.

«В 09:30 в Каменском районе сбит БПЛА. <…> Спасибо военным за выполненную работу», — написал он.

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По его словам, последствий на земле в результате атаки беспилотника нет. Других подробностей губернатор региона не привел.

В ночь на понедельник, 27 ноября, средства противовоздушной обороны сбили дрон Вооруженных сил Украины в небе над Смоленской областью. Как уточнили в Минобороны, ВСУ совершили атаку беспилотником самолетного типа.

Местная жительница рассказала «360», что слышала звук взрыва во время прогулки с собакой.

А в ночь на 26 ноября украинские боевики пытались массово атаковать российские территории. По данным оборонного ведомства, 24 беспилотника ликвидировали над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.