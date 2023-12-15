Происшествия 15 декабря 2023, 21:14 Беспилотник сбили в небе над морем в Севастополе Развожаев: система ПВО отработала над морем в Севастополе РИА «Новости»

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В Севастополе сработала система ПВО. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев, военные сбили один дрон.

«В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, сбит один БПЛА», - написал он.

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Развожаев добавил со ссылкой на Спасательную службы Севастополя, что на данный момент повреждений инфраструктуры специалисты не зафиксировали.

Продолжается контроль обстановки, подчеркнул губернатор и призвал горожан доверять только официальной информации.

В ночь на 14 декабря российские военные перехватили девять украинских беспилотников. Террористические атаки пресекли в Московской и калужской областях. Как сообщили в Минобороны, злоумышленники использовали дроны самолетного типа.