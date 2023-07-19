19 июля 2023, 16:00
Беспилотник сбили в белгородском небе при подлете к городу
Губернатор Гладков сообщил, что система ПВО сбила БПЛА в Валуйском городском округе
Российская система ПВО сбила беспилотник в небе над Валуйским городским округом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сбит БПЛА на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — отметил он.
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За сутки, ранее отмечал Гладков, ВСУ выпустили по региону более 80 снарядов. В том числе украинские националисты сбросили на Белгородскую область с дронов гранаты и взрывные устройства.
Ранения из-за обстрела получили пять человек. Один мужчина получил осколочное ранение грудной клетки. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести. Еще у четверых пострадавших — легкие ранения.
Частные дома и линия электропередачи получили повреждения. Два населенных пункта — хутор Бабка и село Новопетровка — 18 июля остались без света.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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