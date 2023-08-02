Происшествия 02 августа 2023, 22:32 Беспилотник сбили в Белгородской области Белгородский губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник Pxhere

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Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет», — написал он.

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Глава региона пообещал поделиться подробностями позже.

Российские силы противовоздушной обороны 2 августа ликвидировали БПЛА в Севастополе. Как рассказал губернатор Михаил Развожаев, после этого на земле произошел подрыв, что привело к возгоранию травы и кустарников.

Накануне украинские боевики выпустили снаряды по селу Ржевка Шебекинского городского округа. В результате повреждения получили три частных жилых дома, а также линия электропередачи. Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по Белгородской области 42 снаряда.