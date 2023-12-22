Происшествия 22 декабря 2023, 12:22 Беспилотник сбили с помощью РЭБ в Белгородской области Гладков: БПЛА сбили средствами РЭБ в селе Двулучном Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Беспилотник сбили с помощью средств радиоэлектронной борьбы в селе Двулучном, расположенном в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, БПЛА удалось сбить без детонации.

Реклама

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил Гладков.

Вооруженные силы Украины регулярно используют дроны при попытках атак на российской территории. Например, утром 22 декабря системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника в небе над Брянской областью.

ВСУ также запускали БПЛА, чтобы атаковать Курскую область. Эти дроны тоже сбили средствами ПВО.

Еще один дрон российские системы противовоздушной обороны уничтожили 20 декабря. БПЛА сбили на подлете к Белгороду. По словам Гладкова, никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.