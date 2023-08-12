Происшествия 12 августа 2023, 08:59 Беспилотник сбили ночью в Калужской области Губернатор Шапша: в Калужской области ночью сбили беспилотник

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В Дзержинском районе Калужской области ночью сбили беспилотный летательный аппарат. Сработали средства противовоздушной обороны, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

Он сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

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В этом регионе не в первый раз сбивают беспилотники. Под утро 10 августа в Малоярославецком районе сбили ударный дрон, летевший в сторону Москвы. Последствий для людей и инфраструктуры также не было. Ранее, 1 июня, обломки неопознанного объекта нашли в районе поселка Товарково Дзержинского района. Позже оказалось, что это советский Ту-141 «Стриж», переделанный в дрон-камикадзе.

В середине мая СМИ также писали, что в Калужской области рухнул и взорвался беспилотник. Аналогичное событие произошло в начале февраля. Дрон взорвался ранним утром в лесу на высоте 50 метров — к счастью, никто не пострадал. Оказалось, беспилотник зацепился за ветку. СМИ писали, что он должен был доставить осколочно-фугасный боеприпас на один из военных объектов в регионе.