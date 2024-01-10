Важное 10 января 2024, 16:43 Беспилотник сбили над Волгоградской областью Губернатор Бочаров: беспилотник сбили под Волгоградом, никто не пострадал РИА «Новости»

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Беспилотник сбили в небе над Волгоградской областью, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Его комментарий опубликовала пресс-служба региона.

По словам Бочарова, вражеский объект сбили силы Минобороны. Обошлось без пострадавших, повреждения тоже отсутствуют. Губернатор не привел других деталей случившегося.

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Ранее в среду, 10 января, российское военное ведомство сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Воронежской областью. Это сделали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор региона Александр Гусев поблагодарил военнослужащих за работу и отметил, что держит ситуацию на своем контроле.

За сутки участники спецоперации атаковали два цеха сборки украинских беспилотников. Они также поразили склад боеприпасов и более 100 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.