Происшествия 01 августа 2023, 18:44 Беспилотник сбили над Севастополем Развожаев: трава и кустарники загорелись в районе Кара-Кобы после падения БПЛА РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны, по предварительным данным, сбили БПЛА в районе Кара-Кобы. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники», — написал он.

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Глава региона отметил, что сейчас на месте работают пожарные. Развожаев пообещал поделится подробностями происшествия позже. Также он призывал доверять только официальной информации.

В ночь на 1 августа российские ПВО сбили несколько украинских дронов, один из которых врезался в фасад Москва-Сит и. По данным Минобороны, еще два БПЛА ликвидировали над Одинцовским и Наро-Фоминским районами Московской области.

Украинские власти фактически признали причастность ВСУ к атаке беспилотников на российскую столицу. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, количество БПЛА может увеличиться.