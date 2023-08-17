Происшествия 17 августа 2023, 23:14 Беспилотник сбили над селом в Белгородской области Гладков: система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области РИА «Новости»

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В Шебекинском городском округе сработала российская система противовоздушной обороны. Над селом Никольское сбили беспилотник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА над селом Никольское», — написал он.

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Оперативные службы региона уже выехали на место, чтобы определить последствия атаки беспилотника на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны боевиков киевского режима. Накануне под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших в результате атаки не было, однако повреждения получил частный дом.

Во вторник, 15 августа, губернатор сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, при котором пострадали женщина и мужчина. Последнего госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачи не смогли спасти его.