Происшествия 20 августа 2023, 03:42 Беспилотник сбили над Курском Shot: Беспилотник сбили над зданием вокзала в Курске Викимедиа

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Пролетевший над Курском беспилотник сбили над зданием железнодорожного вокзала. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил Telegram-канал Shot. По предварительным данным, упавшие обломки зацепили постройку.

Собеседники сообщили авторам, что вначале слышали звук, как от работающей газонокосилки, а после громкий взрыв. После этого над зданием вокзала поднялся дым. По неподтвержденным данным, на кровле здания вокзала начался пожар. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В минувшую пятницу, 18 августа, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сорванной попытке дрона-камикадзе атаковать регион.

Он подчеркнул что находящиеся в Рыльском районе области российские бойцы посадили беспилотник средствами радиоэлектронной борьбы.

«Российские бойцы средствами РЭБ посадили украинский дрон-камикадзе. Смертоносный груз не успел сдетонировать», написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил военнослужащих за охрану рубежей страны и безопасность жителей области.