Происшествия 11 августа 2023, 11:28 Беспилотник сбили над Карамышевской набережной Москвы — Собянин Мэр Москвы Собянин: средства ПВО сбили беспилотник, обломки рухнули в СЗАО «ВКонтакте»

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Над Москвой засекли беспилотник. Средства ПВО сбили аппарат, его обломки упали в районе Карамышевской набережной в Северо-Западном административном округе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«Была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован», — заявил он.

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Фрагменты сбитого дрона рухнули около Карамышевской набережной Москвы-реки. Сергей Собянин заверил, что никто не пострадал, обошлось без серьезных разрушений. Экстренные службы уже приехали на место.

За день до этого военные сбили два ударных БПЛА, запущенных в сторону Москвы. Их перехватили возле ЦКАД и в Калужской области. В интернете появились кадры пробитого обломками забора в районе СНТ «Кулон», в доме пострадала крыша. Фрагменты одного из дронов показали «Известия».