Происшествия 22 декабря 2023, 13:51 Беспилотник сбили над Дзержинским районом Калужской области Губернатор Шапша: в Калужской области средства ПВО сбили БПЛА РИА «Новости»

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В Дзержинском районе Калужской области перехватили украинский беспилотник. Обломки не нанесли повреждений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», - объявил он.

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Место падения аппарата, по словам главы региона, обследовали оперативные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура уцелела.

Минобороны сообщало об уничтожении четырех беспилотников самолетного типа в Брянской области. Их засекли в Навлинском и Суражском районах, никто не пострадал.

В Валуйском городском округе Белгородской области дрон вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Минувшей ночью украинские военные обстреляли Краснояружский район, повредили сети и обесточили 3,5 тысячи домов.