22 декабря 2023, 13:51
Беспилотник сбили над Дзержинским районом Калужской области
Губернатор Шапша: в Калужской области средства ПВО сбили БПЛА
В Дзержинском районе Калужской области перехватили украинский беспилотник. Обломки не нанесли повреждений, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», - объявил он.
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Место падения аппарата, по словам главы региона, обследовали оперативные службы. По предварительной информации, никто не пострадал, инфраструктура уцелела.
Минобороны сообщало об уничтожении четырех беспилотников самолетного типа в Брянской области. Их засекли в Навлинском и Суражском районах, никто не пострадал.
В Валуйском городском округе Белгородской области дрон вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Минувшей ночью украинские военные обстреляли Краснояружский район, повредили сети и обесточили 3,5 тысячи домов.
Беспилотники
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