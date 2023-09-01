Происшествия 01 сентября 2023, 21:51 Беспилотник сбили над Белгородской областью Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны сбили наб Белгородской областью беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве заявили, что дрон сбили в 21:15 по московскому времени.

«Российскими средствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что украинский дрон уничтожили в воздухе над Белгородской областью.

Это второй украинский беспилотник за сутки, который сбили над Белгородской областью в пятницу, 1 сентября. Утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о сбитом дроне в Белгородском районе. Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировали.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. На этой неделе под ударом оказалось село Новая Таволжанка, где прилетевший боеприпас повредил линию электропередач, оставив без света местных жителей. Аварийные бригады приступили к ремонту после согласования с Минобороны.