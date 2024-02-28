Происшествия 28 февраля 2024, 07:18 Беспилотник сбили над Белгородской областью Минобороны: над Белгородской областью сбили БПЛА самолетного типа РИА «Новости»

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Ночью 28 февраля военные предотвратили атаку на российские объекты. В Белгородской области сбили украинский дрон, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — объявила пресс-служба.

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В предыдущий день на приграничных территориях сбили не менее пяти беспилотников, два из них — в Клинцовском районе Брянской области. Никто не пострадал. В Белгородской области обломки рухнули в поле около объездной дороги у поселка Разумное, произошло возгорание. Разведывательный дрон засекли у Шебекинского городского округа.

Кроме атак беспилотниками украинские военные обстреливали населенные пункты из артиллерийских орудий. Пострадали пять жителей поселка городского типа Суземка в Брянской области, из них один получил тяжелые ранения.