20 декабря 2023, 21:21
Беспилотник сбили на подлете к Белгороду
Гладков: беспилотник сбили в Белгородской области, сработала ПВО
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Белгородской области, прямо на подлете к городу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.
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Несколько дней назад Гладков сообщил, что украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника. В результате обстрела ВСУ поселка Красное в Белгородской области был ранен мужчина, а также погибли 12 коров. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу с осколочными ранениями рук и ног, где ему оказали всю необходимую помощь.
Еще раньше, 13 декабря, российские средства радиоэлектронной борьбы уничтожили сразу четыре украинских ударных беспилотника в Белгородской области. Никто не погиб и не пострадал.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и атакам украинских дронов-камикадзе.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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