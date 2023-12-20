Происшествия 20 декабря 2023, 21:21 Беспилотник сбили на подлете к Белгороду Гладков: беспилотник сбили в Белгородской области, сработала ПВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Белгородской области, прямо на подлете к городу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.

Реклама

Несколько дней назад Гладков сообщил, что украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотника. В результате обстрела ВСУ поселка Красное в Белгородской области был ранен мужчина, а также погибли 12 коров. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу с осколочными ранениями рук и ног, где ему оказали всю необходимую помощь.

Еще раньше, 13 декабря, российские средства радиоэлектронной борьбы уничтожили сразу четыре украинских ударных беспилотника в Белгородской области. Никто не погиб и не пострадал.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ и атакам украинских дронов-камикадзе.