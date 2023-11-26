26 ноября 2023, 08:59
Беспилотник самолетного типа уничтожили в небе над Брянской областью
Богомаз: средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Брянской областью
В Брянской области снова сбили беспилотный летательный аппарат. Губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале отметил, что это был БПЛА самолетного типа.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — написал он.
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Средства ПВО Минобороны России отработали над дроном над Брянским районом области. По словам Богомаза, обошлось без обрушений и пострадавших. На место ЧП уже прибыли оперативные службы.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — заключил губернатор Брянской области.
Утром 26 ноября над территорией России силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников — над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что система ПВО отбила массовую атаку дронами на столицу.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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