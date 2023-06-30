Происшествия 30 июня 2023, 10:14 Беспилотник самолетного типа уничтожили под Белгородом — СМИ Baza: в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

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В Белгородской области сбили и уничтожили беспилотник самолетного типа, прилетевший со стороны Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, дрон обнаружили в 15 километрах от границы, в районе поселка Маслова Пристань, накануне днем. При падении обломков никто не пострадал. Официальные данные о случившемся не поступали.

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СМИ также писали, что ВСУ ударили по автомобильному пункту пропуска Нехотеевка в Белгородском районе минами калибра 82 миллиметра. Пострадавших и разрушений удалось избежать. До этого, 28 июня, под обстрелом оказался автомобильный пункт пропуска Шебекино. В результате ударов шести минометных снарядов никто не пострадал и разрушений не было.

ВСУ регулярно обстреливают граничащие с Украиной регионы, в том числе используя беспилотники. Сегодня об очередной атаке украинских боевиков сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Удар пришелся по селу Новые Юрковичи. Никто не пострадал.