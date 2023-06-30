30 июня 2023, 10:14
Беспилотник самолетного типа уничтожили под Белгородом — СМИ
Baza: в Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа
В Белгородской области сбили и уничтожили беспилотник самолетного типа, прилетевший со стороны Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По его информации, дрон обнаружили в 15 километрах от границы, в районе поселка Маслова Пристань, накануне днем. При падении обломков никто не пострадал. Официальные данные о случившемся не поступали.
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СМИ также писали, что ВСУ ударили по автомобильному пункту пропуска Нехотеевка в Белгородском районе минами калибра 82 миллиметра. Пострадавших и разрушений удалось избежать. До этого, 28 июня, под обстрелом оказался автомобильный пункт пропуска Шебекино. В результате ударов шести минометных снарядов никто не пострадал и разрушений не было.
ВСУ регулярно обстреливают граничащие с Украиной регионы, в том числе используя беспилотники. Сегодня об очередной атаке украинских боевиков сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Удар пришелся по селу Новые Юрковичи. Никто не пострадал.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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