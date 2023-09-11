Происшествия 11 сентября 2023, 14:26 Беспилотник самолетного типа уничтожила ПВО над Курской областью Минобороны: средства ПВО уничтожили беспилотник над Курской областью РИА «Новости»

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Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Курской области. Это произошло около 13:30, уточнили в Минобороны.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в ведомстве.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт пока никак не прокомментировал уничтожение беспилотника над территорией региона.

В минувший четверг, 7 сентября, он сообщал об обстрелах стороны ВСУ деревни Успеновка, где зафиксировали 10 прилетов, и села Гордеевка, где насчитали два прилета.

«К счастью, пострадавших нет, обошлось без разрушений», — отметил губернатор.

В Гордеевке из-за обстрела оказалась повреждена линия электроснабжения. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, как только это стало возможным.