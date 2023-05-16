Происшествия 16 мая 2023, 06:46 Беспилотник самолетного типа сбили в Клинцах Губернатор Брянской области Богомаз сообщил, что средства ПВО в Клинцах сбили беспилотник

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В Клинцах сбили беспилотник самолетного типа, никто не пострадал. Аппарат повредил балкон жилого дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня системой ПВО Вооруженных сил России в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа», — написал он.

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По предварительной информации, жители не пострадали. Беспилотный летательный аппарат задел балкон дома, оперативные службы выехали к месту происшествия.

Информация о сработавшей ПВО появилась в местных пабликах около четырех часов утра. Жители рассказали о гуле, жужжании, громких звуках, похожих на взрывы, и вспышках в небе.

Украинский дрон атаковал в селе Хоромном Брянской области полицейских, которые приехали туда после обстрела. Он сбросил на машины правоохранителей взрывчатку. В Суджанском районе Курской области беспилотник нацелили на экскаватор, а в Шебекинском городском округе Белгородской области боевики повредили линии электропередач.