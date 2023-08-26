Важное 26 августа 2023, 10:52 Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородской области Губернатор Гладков: в Шебекинском округе сбили БПЛА самолетного типа

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Система ПВО сработала в Шебекинском городском округе, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе сбили беспилотник самолетного типа.

«Сбит БПЛА самолетного типа в районе села Купино. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — заявил Гладков.

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Ранее обстрелу со стороны ВСУ подвергся поселок Уразово Валуйского городского округа. В результате атаки украинских военных ранения получили четыре мирных жителя — трое мужчин и одна женщина. По словам губернатора Белгородской области, противник при обстреле использовал установки «Град». Пострадавших уже доставили в больницу, медики оказывают им помощь.

Утром 26 августа в регионе сработала система ПВО, сообщали в Минобороны. По данным ведомства, Украина предприняла попытку атаки около 09:00 по московскому времени.