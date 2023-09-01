Происшествия 01 сентября 2023, 09:10 Беспилотник самолетного типа сбили утром 1 сентября над Белгородской областью Гладков сообщил о сбитом беспилотнике самолетного типа над Белгородской областью РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны утром 1 сентября сбили беспилотник самолетного типа в Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, в результате пострадавших и разрушений нет. О последствиях на земле информацию уточняют оперативные службы, добавил глава области.

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Нескольким днями ранее, 30 августа, Гладков сообщал об обстреле села Новая Таволжанка. В результате никто не пострадал. Но осколками снарядов повредило линию электропередачи.

Без света тогда остались два населенных пункта — Муром и частично Новая Таволжанка. Аварийные бригады приступили к устранению последствий после согласования с Министерством обороны, уточнял губернатор.