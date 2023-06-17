Происшествия 17 июня 2023, 02:30 Беспилотник самолетного типа сбили системы ПВО в Белгородской области Губернатор Гладков: в Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа

Читать 360tv в

В Белгородской области сработали системы ПВО. На границе Яковлевского округа и Белгородского района военные сбили беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он.

Реклама

Боевики ВСУ регулярно подвергают обстрелам Белгородскую область. Чаще всего страдают приграничные округа — Шебекинский и Гайворонский. Когда атаки ВСУ участились, власти города приняли решение эвакуировать граждан. За короткий срок из самых опасных районов вывезли около 60 тысяч человек.

Ранее стало известно, что причиной пожара на складе с пухом в Курской области мог стать беспилотник. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что спецслужбы проверят эту версию.