Происшествия 19 мая 2023, 08:56 Беспилотник самолетного типа сбили под Джанкоем — СМИ Shot: в Джанкойском районе Крыма сбили беспилотник самолетного типа

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Ночью 19 мая в Крыму сбили беспилотник, никто не пострадал. Его засекли в Джанкойском районе, сообщил Telegram-канал Shot.

Около трех часов ночи беспилотник самолетного типа залетел на территорию Джанкойского района. Система противовоздушной обороны сбила его в нескольких километрах от населенного пункта. Никто не пострадал, разрушений тоже не зафиксировали.

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Силовики и ведомственная охрана смогут сбивать любые беспилотники на земле, в воде и воздухе. Законопроект Госдума приняла в первом чтении. Авторы документа заявили, что такая необходимость связана с появлением новых видов техники.