01 марта 2024, 12:38
Второй за сутки беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью
Гладков: силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня
В Белгородской области система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
ПВО сработала над Белгородским районом области днем 1 марта.
Реклама
«Сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня», — уточнил Гладков.
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Информацию о последствиях на земле уточнят оперативные службы.
Утром 1 марта силы ПВО засекли четыре беспилотника самолетного типа над Нижегородской областью. Все БПЛА уничтожили. Один из дронов перехватили в белгородском небе.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама