Происшествия 01 марта 2024, 12:38 Второй за сутки беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью Гладков: силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня РИА «Новости»

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В Белгородской области система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ПВО сработала над Белгородским районом области днем 1 марта.

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«Сбит БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня», — уточнил Гладков.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Информацию о последствиях на земле уточнят оперативные службы.

Утром 1 марта силы ПВО засекли четыре беспилотника самолетного типа над Нижегородской областью. Все БПЛА уничтожили. Один из дронов перехватили в белгородском небе.