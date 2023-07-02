Происшествия 02 июля 2023, 12:50 Беспилотник самолетного типа сбили над Белгородским районом Губернатор Гладков: над Белгородским районом сбили БПЛА, сработала система ПВО

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Над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, сработали российские системы ПВО.

«Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил глава Белгородской области.

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В конце июня в регионе сбили аналогичный аппарат. Его уничтожили возле поселка Маслова Пристань, что примерно в 15 километрах от границы с Украиной. В результате ЧП никто не пострадал.

Под обстрелом ВСУ 1 июля оказалось село Карабаново Валуйского городского округа, сообщал Вячеслав Гладков. Он уточнил, что обошлось без пострадавших, однако снаряды повредили четыре частных дома — в них оказались выбиты стекла и посечены фасады. Представители администрации совершили подомовой обход.

Ранее обстрелу подвергся автомобильный пункт пропуска Нехотеевка, который находится в 400 метрах от украинской границы. По объекту выпустили несколько мин калибра 82 миллиметра, никто не пострадал.