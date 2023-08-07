Происшествия 07 августа 2023, 12:01 Беспилотник самолетного типа рухнул в Орловской области Shot: беспилотник самолетного типа упал в Знаменском районе Орловской области

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Неизвестный БПЛА самолетного типа упал в Орловской области вечером 6 июля. Его обломки разбросало на несколько километров, сообщил Telegram-канал Shot.

«Части БПЛА обнаружили в Знаменском районе, в 60 километрах от Орла», — написал канал.

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Специалисты осмотрели обломки дрона. Выяснилось, что он был собран кустарно. Длина устройства — два метра, ширина — три. При первичном осмотре взрывчатых веществ на беспилотнике не обнаружили. Сотрудники правоохранительных органов выяснят, кто произвел летательный аппарат и с какой целью запустил.

В ночь на 7 августа система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области. Никто из жителей не пострадал, инфраструктура тоже не была повреждена. Накануне, 6 июля, был уничтожен украинский беспилотник в Подольске. Как писал RT, из-за этого в аэропорту Внуково временно вводили ограничение на прием и вылет воздушных судов.