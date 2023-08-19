Важное 19 августа 2023, 15:00 Беспилотник самолетного типа рухнул близ Путилково в Подмосковье Минобороны: средства РЭБ подавили беспилотник над территорией Подмосковья РИА «Новости»

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Беспилотник самолетного типа днем 19 августа попытался атаковать объекты на территории Москвы и Подмосковья. Об этом сообщили в Минобороны.

Дежурные силы противовоздушной обороны своевременно засекли БПЛА. Его подавили средства РЭБ.

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После этого дрон, потеряв управление, рухнул в безлюдном районе рядом с Путилково в городском округе Красногорск.

В результате никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировали, заключили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили о предотвращении террористической атаки беспилотника над территорией Белгородской области. БПЛА также был самолетного типа. Средства ПВО обнаружили и уничтожили летательный аппарат в районе 14:00.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об уничтожении воздушной цели над регионом. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и разрушений.