Происшествия 21 ноября 2023, 07:12 Беспилотник самолетного типа перехватили в Брянской области Губернатор Богомаз: в Брянском районе уничтожили беспилотник РИА «Новости»

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Средствами радиоэлектронной борьбы в Брянской области обезвредили украинский беспилотник. Губернатор Александр Богомаз сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — заявил он.

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Жители не обращались за медицинской помощью. Разрушений, по информации Александра Богомаза, тоже не зафиксировали. К месту атаки выехали оперативные службы.

Военные подтвердили, что Брянскую область пытались поразить беспилотником. Минобороны России сообщило, что аппарат перехватили около шести часов утра.

Украинские военные 20 ноября обстреляли село Курковичи в Стародубском округе и выпустили по Брянской области еще один беспилотник. Дроны перехватили над Курской и Орловской областями.