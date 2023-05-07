Происшествия 07 мая 2023, 08:52 Беспилотник с прославляющей Украину надписью нашли в Курской области — СМИ Baza: в Курской области нашли дрон с прославляющей Украину надписью

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В Курской области сегодня утром обнаружили беспилотник с надписью, прославляющей Украину, на крыле. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, дрон нашли в 61 километре от границы с Украиной, в окрестностях деревни Полозовка. Других опознавательных знаков, кроме надписи, на летательном аппарате нет. Возле него решили выставить охрану. Официальных данных о происшествии нет.

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Известно, что вчера ВСУ обстреляли Глушковский район Курской области. Десять прилетов зафиксировали по поселку Краснооктябрьскому. Никто не пострадал, в одном доме выбило окна. Еще восемь ударов пришлись по посетку Теткино, там тоже обошлось без пострадавших и разрушений.