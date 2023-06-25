Происшествия 25 июня 2023, 18:15 Беспилотник с мощной взрывчаткой посадили в Курской области Mash: курские росгвардейцы посадили летевший в сторону Москвы беспилотник со взрывчаткой РИА «Новости»

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Бойцы Росгвардии принудительно посадили беспилотник со взрывчаткой около деревни Гирьи в Курской области. Как сообщил Telegram-канал Mash, дрон летел в сторону Москвы.

Авторы сообщения заявили, что беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6. Его взрыв может пробить железобетонные плиты, из которых в советское время строили военные и промышленные заводы.

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По данным Mash, учитывая направление полета и способность дрона преодолевать расстояние в 800 километров его цель находилась на территории Москвы. Посаженный беспилотник уничтожили на месте.

В последний раз атака столичный регион пережил атаку беспилотников в минувшую среду, 21 июня. В тот день при помощи средств радиоэлектронной борьбы один дрон принудительно посадили около деревни Лукино в Новой Москве, а еще два — около дислокации Таманской дивизии в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что проникшие на территорию региона беспилотники разбились. Разрушений и пострадавших среди мирного населения нет.